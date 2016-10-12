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//В мире

Житель Великобритании 11 часов пытался вскипятить воду в "чайнике будущего"

12 октября 2016, 11:11 [ «АН-онлайн» ]

Житель Великобритании 11 часов пытался вскипятить воду в "чайнике будущего"
фото: pixabay.com

Житель Великобритании Марк Риттман решил вскипятить воду в "чайнике будущего" со встроенным Wi-Fi.

Вода не желала закипать в чайнике примерно одиннадцать часов, чем довела мужчину до исступления. Как сообщает издание The Guardian, Риттман хотел выпить всего лишь одну чашку чая, однако ему пришлось попотеть, ожидая завершения работы высокотехнологичного чайника. Британец столкнулся с проблемами в настройках гаджета и пытался разобраться более десяти часов.

Интересно, что мужчина является техническим специалистом, но даже ему потребовалось немалое количество времени на "налаживание отношений" с чайником.

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