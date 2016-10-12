Барак Обама грозится покарать российских хакеров

Америка продолжает обвинять нашу страну в попытках вмешаться в предвыборную гонку с помощью хакеров. Только на этот раз США заявляют, что они не просто погрозят российским компьютерщикам пальцем, но и предпримут ответные меры.

Какие точно, Америка не уточняет. Однако, как стало известно, президент США Барак Обама подбирает так называемый «пропорциональный» ответ, сообщает russian.rt.com со ссылкой на The New York Times.

Причем уточняется, что он будет засекречен. Якобы наказание постигнет российских хакеров тайно, внезапно, а рука карающего так и останется неизвестной, потому что Америка будет все отрицать.

Кстати, США ранее очень непрозрачно намекнули, что за хакерами, вероятнее всего, стоит российское правительство.