Позиция Олланда по Донбассу разгневала Авакова

Арсену Авакову не понравилось предложение президента Франции по Донбассу. Глава МВД Украины обрушился с критикой на Франсуа Олланда в Facebook.

Накануне Олланд заявил, что на востоке Украины сначала необходимо провести выборы, а уже затем вернуть Киеву контроль над границей с Россией. Другого пути разрешения конфликта, по мнению французского лидера, нет. К тому же, именно такой порядок действий предусмотрен минскими соглашениями.

Аваков назвал данную позицию неприемлемой для Украины. Представитель киевского руководства считает, что президент Франции не имеет права указывать Украине, как ей поступать.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня