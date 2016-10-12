Суровый владелец одной из гостиниц Японии заставлял туристов убирать номера

Владелец гостиницы в японском городе Саппоро постоянно заставлял иностранных туристов работать в своем отеле.

Гостям приходилось самостоятельно убираться в номерах и застилать постели - за это они получали скидки на проживание или вовсе не платили, передает ТАСС. Полиция Японии арестовала мужчину, поскольку подобная эксплуатация нарушает местные законы - иностранные граждане не имеют права работать за вознаграждение, если пересекли границу по туристической визе.

Вместе с хозяином отеля японские правоохранительные органы арестовали постояльцев, прибывших из Китая и Малайзии.

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