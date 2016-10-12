Инженеру из Москвы грозит смертная казнь на Филиппинах

Россиянина задержали в аэропорту Манилы, когда тот выходил из зоны таможенного досмотра. 31-летнего Юрия Кирдюшкина обвинили в перевозке наркотиков и арестовали.

Данные о том, насколько крупной была партия "смертельной смеси", которую якобы обнаружили в багаже российского гражданина, разнятся. Посольство нашей страны в Филиппинах утверждает, что у Юрия Кирдюшкина нашли 8,5 килограммов кокаиниа. Однако филиппинские правоохранители заявляют, что количество было большим - 9,9 кг, сообщает tvrain.ru.

Так или иначе, но теперь россиянину грозит суровое наказание вплоть до смертной казни. Сам Юрий Кирдюшкин отрицает свою вину. По его словам, он прилетел в Манилу из Бразилии, воспользовавшись услугами авиаперевозчика Emirates. Задержанный утверждает, что по пути его багаж был вскрыт, а все, что он сам перевозил из разряда экзотического – это цветки кактуса из Перу, которые попросил знакомый.

Тем же рейсом, которым прилетел в Манилу наш гражданин, прибыли два китайца, которых также заключили под арест. Их тоже обвинили в перевозке наркотиков. При этом в багаже граждан КНР якобы обнаружили одинаковые дозы кокаина – по 9 кг. Сами китайцы также не признают свою вину.

Сообщается, что в прошлом Юрий Кирдюшкин не был замечен в каких-либо противозаконных действиях. По специальности он инженер, выпускник двух вузов – московского и лондонского. Занимался преподавательской деятельностью. Обучал авиационных инженеров. Юрий планировал защитить кандидатскую диссертацию.