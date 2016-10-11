В Интернете выставили на продажу голых Джоли и Питта

Восковая фигура, изображающая соединенных бедрами Брэда Питта и Анджелины Джоли была выставлена на продажу на международном аукционе eBay.

Восковая фигура представляет собой полностью обнаженную звездную пару, соединенную в области бедер, как сиамские близнецы. Джоли прижимает к губам палец, а Питт держит пальцы скрещенными за спиной экс-супруги. В объявлении указано, что при создании фигуры были использованы натуральные человеческие волосы, а глаза сделаны стеклянными.

Стартовая цена лота - три с половиной тысячи фунтов стерлингов, однако продавец заявляет, что не продаст лот не менее чем за десять тысяч фунтов стерлингов.

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