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Украина собирается отправить в отставку президента ПАСЕ

11 октября 2016, 21:44 [ «АН-онлайн» ]

Украина собирается отправить в отставку президента ПАСЕ
Фото pixabay.com

Не решившись заявить, вопреки недавним угрозам, о выходе своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы, Украина затевает «ход конём» в виде инициирования отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Причина всё та же – отсутствие прежней непремиримости парламентариев в отношении возвращения в ПАСЕ «вражеской» России, хотя наша делегация в этом году даже не подала заявки на участие в ассамблее. Ранее некоторые депутаты последней уже выступали за восстановление отношений, поскольку без представителей РФ стало гораздо труднее решать важные вопросы.

Член украинской делегации Ирина Геращенко заявила изданию «Европейская правда», что якобы сам президент ПАСЕ отходит от принципов этой организации и позиции Европейской народной партии, от которой он избран, проявляя лояльность и миролюбие по отношению к России. Поэтому украинцы собираются «ударить по самому больному месту Аграмунта – по его должности», инициировав отставку провинившегося перед ними европейского политика.

Реакция самого Аграмунта на угрозы пока неизвестна, но популярный блогер Анатолий Шарий уже высмеял сегодня самомнение бывших соотечественников в специальном видеоролике «Перенесем ПАСЕ в Киев».

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