"Мэтью" убил на Гаити почти 400 человек

Уточнённую цифру в 372 человека, погибших в результате разрушений от урагана «Мэтью» на Гаити, назвал сегодня на брифинге пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лерке.

Это данные на полдень 10 октября, и они существенно меньше цифры, называемой информагентствами: около 900 человек. Впрочем, официальная цифра не окончательна.

Больше всего ураган затронул юго-восток республики, там так или иначе пострадало более двух миллионов жителей, из них 1,4 млн нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Кроме того, одним из последствий стихийного бедствия стало быстрое распространение холеры, из-за сложности со своевременным оказанием помощи уже умерли не менее 13 человек. 27 погибших от урагана зафиксировано в южных штатах США.

Ураган «Мэтью» стал самым мощным в Атлантическом океане с 2007 года, ему присвоена высшая пятая категория опасности.

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