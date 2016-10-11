Самая полная модель в мире, 31-летняя американка Тесс Холидей, ответила на обвинения в чрезмерном лишнем весе снимком в одном нижнем белье.

Молодая женщина продемонстрировала злопыхателям заднюю часть своего тела на снимке в социальной сети Instagram. "Вы думаете, что со мной все кончено, что вы можете оскорблять меня, но это не так. Я никуда не уйду", - подписала провокационный снимок Холидей. Фотография, на которой заметны полные бедра модели (она носит 60-й размер одежды), набрала не менее 48,5 тыс. лайков.

Отметим, что в начале прошлого года полная женщина подписала контракт с известным модельным агентством Milk Model Management.

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