Боевики убили члена правящей партии Турции

В минувший понедельник боевики Рабочей партии Курдистана убили члена правящей в Турции - Партии справедливости и развития.

Убийство было осуществлено в районе Диджле турецкой провинции Диярбакыр, передает сегодня "Анатолийское агентство", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Боевики РПК начали стрелять по руководителю районного подразделения партии Дерьяну Актерту, когда он находился в собственном офисе.

В настоящий момент турецкие полицейские приступили к расследованию случившегося и начали активно искать преступников.

Читайте также:

В Дагестане боевики убили туристов и угнали их авто

Боевики убили двух сотрудников спецслужб в Йемене



