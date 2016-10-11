Skype предлагает россиянам уникальную возможность

Программа Skype предложила гражданам России уникальную возможность.

При помощи сервиса Skype Translator в режиме реального времени можно переводить разговор на русский язык и с русского на другие языки. Данной функцией смогут воспользоваться те, у кого установлен Skype на Windows 7 и более поздних версиях.

Кроме русского, моментальный перевод функционирует для английского, арабского, китайского, испанского, итальянского, французского, немецкого а также португальского языков. Как сообщает "Российская газета", данный сервис все время совершенствует качество своего перевода.

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