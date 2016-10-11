В Бангкоке могут прогреметь взрывы

В конце текущего месяца в столице Таиланда Бангкоке могли прогреметь сразу несколько взрывов.

Полиция Таиланда в рамках спецоперации, объявленной силовиками, задержала десять подозреваемых в подготовке терактов, сообщает сегодня телеканал Thai PBS. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов внимательно проверяют все автомобили, въезжающие в город, разыскивая преступников.

Предполагается, что задержанные в скором времени будут допрошены. Не сообщается, являются ли они членами какой-либо террористической группировки.

Читайте также:

Подозреваемого в подготовке теракта задержали в Самаре

Стали известны новые подробности подготовки теракта в Ницце



