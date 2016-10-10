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Опубликовано видео того, что сделал ураган "Мэттью" (ВИДЕО)

10 октября 2016, 18:41 [ «АН-онлайн» ]

Опубликовано видео того, что сделал ураган "Мэттью" (ВИДЕО)
pixabay.com

В результате удара урагана «Мэтью» по Атлантическому побережью США погибли 22 человека, сообщает агентство ABC News. По предварительным оценкам, которые приводит телеканал, жители покинули более миллиона домов…

Нашествию урагана «Мэттью» подверглись пять американских штатов: Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины и Вирджиния, в которых жители массово покидали жилища.

Несмотря на то, что эвакуацию объявили заранее, спасателям пришлось помогать почти 1,4 тысячам человек, - люди остались в домах, несмотря на предупреждение. Предварительный материальный ущерб оценивается в 4-6 миллиардов долларов.

 

 

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