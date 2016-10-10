Детей и женщин, казненных террористами, достают из моря российские корабли

Сирийские власти периодические обращаются к российским морякам с очень страшной просьбой. Мирных жителей, казненных и брошенных в воду террористами, необходимо поднять для дальнейшего захоронения. И наши корабли, откликаясь на просьбу, выходят в море.

У берегов Сирии суда военно-морского флота РФ извлекают из воды десятки тел убитых. В основном, это женщины и дети. По словам очевидцев, многие из них зверски казнены. На их телах нет следов от пулевых ранений. Зато замечены раны, нанесенные холодным оружием, сообщают РИА Новости.

Затем тела переправляют в Тартус, где хоронят по всем мусульманским обычаям.