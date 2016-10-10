Один из американских самолетов в Сирии «замаскировали» под российский

Специально это сделали или нет, никому неизвестно. Однако факт остается фактом: один из американских боевых самолетов в Сирии теперь почти невозможно отличить от российского. Во всяком случае, с земли.

F-18 и раньше очень напоминал наш Су-34. А теперь и вовсе стал его близнецом. И усилий-то особых не потребовалось. Всего лишь взяли, да и перекрасили американца в цвета российского камуфляжа, сообщает ren.tv.

Теперь нацпринадлежность самолета определит разве что специалист по нескольким конструктивным нюансам. А вот в воздухе он почти неотличим от российского. Особенно на снимках полупрофессиональной камеры.

Правда, у F-18 остался один броский элемент в виде белой звезды на темном фоне. У наших самолетов такой нет. Зато есть красная звезда, которая также красуется на хвосте американца.