Очередной памятник украинским националистам снесён в Польше

Громкая новость пришла из Польши: неустановленные местные националисты разрушили памятник украинским националистам из УПА, похороненным на кладбище в селе Верхрата. И это не первый такой акт вандализма.

Как заявил руководитель объединения украинцев в Польше Петр Тима, с 2015 года произошли аналогичные акции в Грушовицах, Радруже, Молодичах, Вербице, Монастере, Пикуличах и Лескове. Предполагается, что памятник в Верхрате разрушили представители радикальной националистической группировки «Лагерь Великой Польши» - достойные соперники украинских «патриотов». На канале YouTube видео сноса мемориала сопровождается их надписью «Еще один памятник УПА уничтожен!».

Впрочем, после признания Сеймом Польши Волынской резни геноцидом, вряд ли можно рассчитывать на быстрое расследование по факту вандализма и наказание виновных.

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