Минобороны РФ: в Сирии появится российская военно-морская база

О том, что наша страна планирует занять еще более прочные позиции в Сирии, стало известно из заявления зам. министра обороны России Николая Панкова. По его словам, в скором будущем РФ создаст свою военно-морскую базу в портовом городе Сирии - Тартусе. Причем, постоянно действующую.

В Министерстве обороны РФ уточняют, что вся необходимая для этого документация подготовлена для согласования.

На сегодняшний день в Тартусе уже есть российский пункт материально-технического обеспечения, сообщает РБК. После того, как стартовала российская операция в Сирии, он стал играть особо важную роль в обслуживании морских судов.

Кстати, военная база в Сирии может стать не единственной. Ранее Панков уже говорил, что, возможно, подобные базы будут вновь размещены на Кубе и во Вьетнаме. То есть там, где они уже существовали при Советском Союзе. Во всяком случае, такую возможность рассматривает Минобороны РФ.





