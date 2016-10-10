Франция вслед за США обвиняет Россию в военных преступлениях

К заявлению американских властей о возможных военных преступлениях России, наносящей авиаудары в Алеппо, хотят присоединиться французские. Что выглядит слегка забавно после атак их ВВС в Ливии в 2011-м.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в интервью СМИ заявил, что обратится в Международный суд с просьбой оценить действия российских ВКС в Сирии. Ранее утверждение о бомбардировках ими медучреждений, а также женщин и детей высказал глава Госдепартамента США Джон Керри.

На днях Россия и Франция заблокировали проекты резолюций друг друга в Совете безопасности ООН по урегулированию ситуации в Сирии. Чуть ранее было объявлено о приостановлении сотрудничества России и США по тому же вопросу: стороны обвинили друг друга в срыве договорённостей. Вчера президент Франции Олланд заявил, что сомневается в необходимости встречи с Путиным, но пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали письма об отказе от встречи в «нормандском формате».

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