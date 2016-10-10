Избитую чиновницу в Севастополе подозревают в заговоре

Скандал, связанный с избиением руководителя центра по развитию туризма Севастополя, принимает новые обороты. Екатерина Химичева рассказала СМИ, что начальник набросился на нее с кулаками, когда та попросила зарплату. Что так разозлило руководителя Департамента приоритетных проектов Севастополя Сергея Градировского, девушка не понимает. Ведь ее вопрос был вполне резонным. Она не получала деньги с момента устройства на работу.

Казалось бы, стоит посочувствовать и спокойно разобраться в ситуации, но нет. В некоторых СМИ поползли подозрения, а не заговор ли это, сообщает "АН-Крым". Мол, может, недоброжелатели хотят так скомпрометировать местную власть. Ведь медиа-войну еще никто не отменял. А на войне, как известно, все средства хороши.

Правда, у остальных СМИ подобные подозрения вызывают много вопросов. Ведь «матерые» участники информационных войн, как правило, не бросаются в бой из-за одной хлопушки.