У берегов Йемена обстреляли эсминец США

В международных водах у берегов Йемена под ракетный обстрел попал эсминец ВМС Соединенных Штатов Америки.

О случившемся инциденте в понедельник, 10 октября, сообщили представители Пентагона. Как отмечает агентство Рейтер, запуск ракеты мог быть осуществлен с территории, которая находится под контролем хуситов. Согласно последним данным, предоставленным американским военным ведомством, эсминец ВМС США не получил повреждений.

К настоящему моменту не поступало никаких сообщений о погибших или раненых в ходе ракетного обстрела судна у берегов Йемена.

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