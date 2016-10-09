Глава МИД Украины обвинил в своём провальном интервью журналиста

В намеренной провокации обвинил министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналиста Deutsche Welle Тима Себастиана, который на днях взял у него интервью, названное в соцсетях «26 минут позора МИД».

На что якобы провоцировал немецкий журналист украинского министра, последний так и не пояснил телеканалу «112 Украина». Только сообщил, что его возмутили вопросы об отсутствии реальных реформ в стране за два года и росте коррупции.

Как многие могли убедиться, просмотрев запись интервью, во время него Климкин не ответил по сущесту ни на один из вопросов журналиста, напрочь отрицая всякую критику внутренней политики кабмина Порошенко, включая цитаты бывших сотрудников правительства Абрамавичуса и Квиташвили, а также результаты соцопросов. Ответом на вопрос, собирается ли украинское правительство выполнять свои обязательства перед Евросоюзом, стал встречный: «Какие обязательства?»

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