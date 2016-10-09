В Китае отменили госрегулирование цен на соль, действовавшее 27 веков

Пожалуй, древнейший в мире закон будет отменён в Китае решением Госкомитета по развитию и реформам КНР. С 7 века до н.э. он фиксирует государственное регулирование цен на соль и контроль за ней на рынке.

С 1 января 2017 года оптовые и розничные цены на этот продукт будут устанавливать сами производители около 300 предприятий. Как объясняют власти, без отмены госрегулирования невозможно провести глубокое реформирование солевой отрасли в соответствии с проектом Госсовета страны, в результате реализации которого производители должны получить возможность самостоятельно выходить на рынки сбыта и устанавливать критерии оптовой торговли.

Так или иначе, после всех революций, смен законов и власти, оккупаций и войн, произошедших за 27 веков, только сейчас руководству Китая пришла в головы идея отказаться от символа подлинной стабильности.

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