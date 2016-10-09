Президент Чехии хочет выселить мигрантов на необитаемые острова

Отправить экономических мигрантов-мусульман на необитаемые острова Эгейского моря считает лучшей идеей президент Чехии Милош Земан. В христианской Европе они всё равно не приживутся со своей культурой.

Европейские политики всё чаще высказываются против политики мультикультурности Евросоюза, которая привела к плохо контролируемому въезду сотен тысяч беженцев и гастарбайтеров из Африки и Азии. Одновременно – к росту преступности и ксенофобии в странах Европы, а также к падению рейтинга их лидеров, критике их политики со стороны коллег.

Милош Земан в том же интервью пояснил, что лучшим выходом, на его взгляд, было бы депортировать мигрантов в их родные края или в Серверную Африку (как предлагал венгерский премьер Виктор Орбан), но это технически не осуществить. Кроме того, проживание их на островах гораздо легче контролировать.

Читайте также:

Президент Чехии: Германия позвала мигрантов в Европу – пусть за них и отвечает

Евросоюз ждет распад в течение ближайших 10 лет - ИноСМИ