Украина отложила срок отвода сил из зоны АТО

Минобороны Украины заявило о переносе сроков отвода своих вооруженных сил у Станицы Луганской из-за систематического обстрела ополченцев. При этом сроки переноса не уточняются.

В оборонном ведомстве насчитали восемь обстрелов только за последнюю неделю, последний якобы имел место 6 октября.

Между тем, в ЛНР еще накануне надеялись, что хотя бы на этот раз «украинская сторона выполнит взятые на себя обязательства по отводу своих подразделений».

В свою очередь глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз раскрыл истинные причины отказа со стороны Киева отводить свои войска. По его мнению, ВСУ боятся потерять контроль над Станицей. Об этом он написал в своем Facebook.

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