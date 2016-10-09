Железная дорога Украины избавится от русскоязычных табло и объявлений на русском

Пассажиры на украинском железнодорожном транспорте перестанут пользоваться информацией на русском языке. К декабрю они не увидят больше на станциях табло с русскими буквами, а в билетах все будет написано по-украински.

О нововведении сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян: «К декабрю 2016 все билеты, названия станций, объявления, информация на табло будет вестись исключительно на украинском и английском языках!».

Железнодорожный транспорт ждет еще ряд нововведений: в поездах заменят перьевые подушки, а на окнах повесят ролеты. Названия украинских станций ждет декоммунизация.



