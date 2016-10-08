Родители заморили дочь голодом для привлечения удачи

Трагический финал десятинедельного поста имела попытка 13-летней индийской девочки Арадханы привлечь удачу по рекомендации местного священника. Бедняжка умерла сегодня от истощения и обезвоживания организма.

По сообщению Times of India, она впала в кому от голодания и была экстренно доставлена больницу с повреждением органов пищеварения. В сознание она так и не пришла…

Выяснилось, что семья Ардханы стала нести большие убытки в бизнесе, и местный священник предложил родителям привлечь успех с помощью поста ребёнка. Правозащитники возмущены, однако родители погибшей к ответственности не привлечены.

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