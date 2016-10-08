Избирательному штабу Клинтон напомнили о пришельцах из параллельной реальности

В обнародованной хакерами WikiLeaks переписке, принадлежащей Джону Подесте, который возглавляет избирательный штаб Хилари Клинтон, примечательно одно сообщение. Интересно оно тем, что речь в нем идет о “войне в космосе”.

Письмо, автором которого является американский астронавт и уфолог Эдгаром Митчеллом, предупреждает Подесту о пришельцах из “параллельной вселенной”. В частности, речь идет о предстоящем разговоре по поводу разгоревшейся войне в космосе и помощи от представителей разумных внеземных веществ с уникальными технологиями. По словам астронавта,пришельцы “не потерпят” никаких военных действий как на Земле, так и за ее пределами. К письму Митчелл прилагает ряд ссылок на различные статьи о размещении оружия в космосе.

Эдгар Митчелл является одним из участников экспедиции “Аполлон-14”, получившим известность благодаря своим неоднозначным высказываниям. В частности, Митчелл заявлял, что пришельцы сбивают ракеты и следят за ядерными испытаниями на Земле.

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