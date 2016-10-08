Иностранные СМИ узнали о связи террориста из Хемница с ИГ

Подозреваемый в подготовке террористических актов в городе Хемниц (Германия) связан с запрещенной в РФ группировкой “Исламское Государство”. Об этом сообщает ряд немецких СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции города в данный момент задействованы в поимке подозреваемого, чья личность уже установлена. Стражи порядка считают, что террористом может быть 22-летний Джабер аль-Бакр, приехавший в Германию из Сирии год назад и сразу привлекший внимание правоохранительных органов. В силовых структурах полагают, что подозреваемый имеет отношение к ИГ.

Напомним, ранее полиция изолировала Хемниц в связи с возможными терактами. В одном из домов было обнаружено взрывное устройство. Предполагалось, что целью террориста мог стать аэропорт города.

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