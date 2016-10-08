ИноСМИ увидели в шведском разнополом воинском призыве страх перед Россией

Желание Швеции вернуть у себя всеобщий воинский призыв и даже распространить его на женщин американские журналисты объясняют желанием этой страны дать отпор возможной вооружённой российской агрессии.

Газета The Washington Post утверждает, будто призыв в армию – давно изжившая себя в мире практика, и только страх перед огромной Россией заставляет руководителей страны пойти на расходы по военной подготовке населения. Что выглядит подозрительно после 20 лет целенаправленного ослабления Швецией своих вооруженных сил.

При этом издание ссылается ссылается на недавний опрос, согласно которому 70% шведов поддерживают возвращение призыва. Примерно такие же настроения и в других странах Европы. Возможно, осуществляться призыв будет как в Норвегии, на добровольной основе. Причем, пол не будет иметь значения, что не удивляет на фоне появления нейтрально-гендерных детсадов и семей. Впрочем, женщинами российских солдат можно только отвлечь, а не напугать.

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