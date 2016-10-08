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//В мире

Макфол удалил из Twitter угрозу в адрес России после спора с Пушковым

8 октября 2016, 14:54 [ «АН-онлайн» ]

Макфол удалил из Twitter угрозу в адрес России после спора с Пушковым
фото: globallookpress.com

Из Twitter Майкла Макфола исчезла запись, в которой бывший посол Соединенных Штатов в РФ угрожал Москве.

В своем посте Макфол рассказывал о том, что американцы собирают на представителей российского руководства некий компромат. Сообщение экс-посол адресовал бывшему руководителю Государственной Думы Алексею Пушкову. Макфол и Пушков затеяли полемику из-за очередной публикации электронных писем, украденных хакерами.

Как писали «АН-онлайн» ранее в субботу, на сей раз от действий киберпреступников пострадал Джон Подеста, глава избирательного штаба Хиллари Клинтон. В свободном доступе оказались более двух тысяч его писем. Подеста обвинил в случившемся российских хакеров. МИД РФ, отвечая американской стороне, назвал эти обвинения бездоказательными.

 

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