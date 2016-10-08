Депутат Рады «разрешил» работающим в России украинцам не возвращаться на родину

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк обрушился с критикой на граждан Украины, выезжающих на заработки в Россию.

Выступая на украинском телевидении, Парасюк заявил, что считает поведение своих соотечественников, работающих в РФ, аморальным и неправильным. Парламентарий сказал, что на родину они могут не возвращаться.

Напомним, в начале октября текущего года представители киевской власти опять заговорили о желательности введения визового режима с РФ. В ближайшее время соответствующий законопроект должна рассмотреть Рада. В случае принятия положительного решения, визы будут введены в течение полугода.