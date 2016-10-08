Саакашвили передумал возвращаться в Грузию

Михаил Саакашвили больше не планирует возвращаться на родину. Об этом губернатор Одесской области сообщил в эфире украинского телевидения.

Как заявил Саакашвили, он «не гастролер». Губернатор считает, что его «поле битвы» на Украине, и бежать с него он не собирается.

Несколькими днями ранее Саакашвили говорил совершенно другое. Он заявил, что намерен вернуться в Грузию после парламентских выборов 8 октября и защищать их итоги. Теперь же бывший президент Грузии планирует ограничиться поездкой в страну, взяв отпуск.

Накануне «АН-онлайн» писали, что Саакашвили, возможно, недолго осталось руководить Одесской областью. Скорую отставку ему прочат грузинские политики.

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