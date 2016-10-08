Американский сенатор грозит наказать Россию за кибератаки

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России. Это случится, если будет принят законопроект, который разработал сенатор Кори Гарднер.

Как сообщил Гарднер, задача закона – наказать «плохих деятелей» в России, которые с помощью хакерских атак пытаются повлиять на исход президентских выборов в США. При этом каких-то доказательств причастности российской стороны к деятельности кибервзломщиков, терроризирующих Демократическую партию, сенатор не приводит.

Ранее в субботу «АН-онлайн» писали о том, что сайт WikiLeaks сделал достоянием общественности более двух тысяч электронных писем главы предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Представители штаба подлинность писем подтверждать отказались.

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