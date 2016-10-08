Два смертника подорвали себя при задержании под Анкарой

Инцидент с участием террористов-смертников произошел сегодня неподалеку от Анкары.

Сотрудники турецких силовых структур блокировали злоумышленников, намеревавшихся устроить теракт в 30 километрах от столицы страны. После призыва полицейских сдаться боевики взорвали себя.

В результате взрыва погибли два террориста. В настоящее время установлена личность одного из них. Вместе с тем, у правоохранителей есть основания предполагать, что в подготовке атаки принимал участие третий человек, его розыск ведется.

По предварительной информации, погибшие были представителями Рабочей партии Курдистана. За последние месяцы противостояние турецких властей и сторонников независимости Курдистана приняло характер полноценных боевых действий.

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