В США донор спермы бесплатно предлагает свои услуги через соцсети

Американец создал в соцсетях страничку, через которую абсолютно бесплатно предлагает всем, кто не может зачать ребенка, свои услуги донора спермы. По подсчетам мужчины, за четыре года благодаря ему родилось как минимум 70 детей, а возможно, даже более сотни.

Жителю штата Северная Каролина 37 лет. По словам американца, каждый день на его страничку приходит по десять писем с просьбой о помощи. Среди тех, кто обращается к донору, 90 % лесбийских пар, 5 % имеющих проблемы с зачатием гетеросексуальных пар и 5 % одиноких женщин. Мужчина старается расспросить об их жизни, доходах и просматривает фотографии, чтобы убедиться, что ребенок будет расти в счастливой семье и достойных условиях.

Американец помогает 8 парам в неделю и предполагает, что около 20 женщин сейчас вынашивают детей, зачатых не без его, пусть и косвенного, участия.

Мужчина работает в IT- компании и не испытывает финансовых трудностей, поэтому не берет денег за свои необычные услуги. Для многих – это единственная возможность родить ребенка, ведь банки спермы далеко не каждому по карману.

Многие приходят к донору за вторым ребенком. Видимо, остаются довольны. Донор имеет высшее образование, занимается спортом, у него нет проблем со здоровьем. Мужчина планирует продолжать помогать людям с зачатием до 45 лет. Сам американец один воспитывает двоих детей и надеется, что будут еще.

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