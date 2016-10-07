Невеста сообщила любимому о беременности на его «Мерседесе»

Настоящая мелодрама разыгралась в одном из городов Казахстана – Алма-Ате. Взору прохожих предстал шикарный «Мерседес», на котором белым по черному было выведено «Я от тебя беременна, Даник». Нетрудно было догадаться, что надпись была адресована будущему счастливому отцу. Который, кстати, не замедлил с ответом и вывел под словом «беременна» фразу «Выходи за меня».

Так как машина была припаркована в очень людном месте у одного из бизнес-центров города, она быстро стала героем интернета. Многочисленные прохожие наперебой спешили запечатлеть ее на фото, сообщает life.ru.

В последнее время многие молодые люди стараются не просто рассказать о своих чувствах и счастливых событиях в жизни, а прокричать о них всему миру. Для этого они используют не только соцсети, но и разукрашивают надписями улицы. Можно сказать, что это уже стало тенденцией.