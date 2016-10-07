Обломок пропавшего малайзийского авиалайнера был найден на одном из островов в Индийском океане

В индийском океане на острове Маврикий был обнаружен обломок самолета. Эксперты установили, что это задняя часть крыла малайзийского Boeing, пропавшего почти три года назад.

Согласно заявлению министра транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лая, можно с уверенностью утверждать, что найденный обломок принадлежит лайнеру, который летел рейсом MH370 в столицу Китая из Куала-Лампура. Это было установлено специалистами из австралийского Управления транспортной безопасности.

Сообщается, что ранее были найдены еще два фрагмента. Один из них обнаружили на острове Реюньон, другой - недалеко от берегов Восточной Африки.

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