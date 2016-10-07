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Тучный пассажир пожаловался на авиакомпанию, заставившую его взвеситься

7 октября 2016, 09:09 [ «АН-онлайн» ]

Тучный пассажир пожаловался на авиакомпанию, заставившую его взвеситься
Фото:pixabay.com

Американский бизнесмен подал жалобу на авиакомпанию Hawaiian Airlines в министерство транспорта США. Тучный гражданин, вес которого превышает сто килограмм, был возмущен тем, что сотрудники аэропорта подвергли его процедуре взвешивания перед посадкой в самолет.

Однако в минтрансе бизнесмену ответили, что требование является разумным, поскольку обеспечивает безопасность перелета. Взвешивание необходимо для избежания перегрузки при неравномерном распределении веса в лайнере.

Представители многих авиакомпаний сообщают, что пассажиры, имеющие избыточный вес, зачастую создают много проблем. Во-первых, они мешают попутчикам из-за того, что занимают много места. Во-вторых, длины ремня безопасности часто не хватает, чтобы застегнуться на животе. В-третьих, большой вес может существенно повлиять на центровку лайнера. Некоторые авиакомпании предлагают своим тучным клиентам приобрести два билета или требуют с них доплаты за каждый лишний килограмм.

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