Власти США арестовали россиян без уведомления консульства РФ

Российские дипломаты, работающие в Соединенных Штатах, не были проинформированы властями страны о произошедшем накануне задержании трех граждан РФ.

Двоих российских подданных арестовали в Денвере, еще одного – в Нью-Йорке. По версии американских правоохранительных органов, они занимались закупками передовых военных технологий для покупателей из РФ.

Сегодня стало известно, что российское Генконсульство в Сан-Франциско официальной информации об аресте не получало. Как отмечает ТАСС, это является нарушением соглашения, действующего между Россией и США. Также сообщается, что задержанные россияне пока на контакт с российским консульством не выходили.

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