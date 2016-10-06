США провели успешные испытания ядерных бомб

Два успешных испытания модификаций атомных бомб серии B61 провели 6 октября национальное управление ядерной безопасности (NSSA) при Министерстве энергетики Соединенных Штатов совместно с американскими ВВС.

В испытаниях задействовали модели B61-7 и B61-11. Оба испытания признаны успешными, сообщает официальный сайт NSSA.

Бомбы, неоснащённые ядерными зарядами, сбросили с двух стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit на полигон в штате Невада. Сообщается, что таким образом была проверена надежность бомб.

Надо сказать, что бомбы серии B61 стоят на вооружении США с 1968 года. В 2015 году была успешно испытана модификация управляемых В61-12, которую планируют разместить на базах НАТО с 2020 года.