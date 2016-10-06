Европа может подвергнуться атакам террористов

Как сообщает The Times, страны Европы и Великобретанию может ожидать страшная трагедия. Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) планирует нападение на государства в отместку за поражения, которые боевики потерпели в Сирии.

Серия атак может произойти в любое время, как только группировка восстановит силы. Газета также цитирует слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который подчеркивает, что "Аль-Каида" представляет большую угрозу безопасности Соединенного королевства и Европы, и власти это осознают.

Издание отмечает, что в последние месяцы зарегистрировано большое количество видеобращений, которые записал сын прежнего главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен. Это может "говорить" об усилении его влияния в группировке.



