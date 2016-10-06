Украина вошла в европейскую организацию по ядерным исследованиям быстрее России

В то время, как в Европейской Организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Россия до сих пор имеет статус наблюдателя, Украина уже стала ее ассоциированным членом. Украинский постпред Юрий Клименко назвал членство в ЦЕРН важным шагом на пути интеграции Украины в европейском сообществе.

Соглашение об ассоциированном членстве было принято украинской Радой около двух лет назад. От Украины требовалось заплатить в бюджет ЦЕРН 250 тысяч долларов в качестве вступительного взноса. Теперь Украина сможет участвовать в тендерах на поставку оборудования наравне с другими странами, состоящими в организации.

Заявку на ассоциированное членство Россия подала в 2013 году. Согласно заявлению Дмитрия Ливанова, которое он сделал год назад, находясь на посту министра образования и науки, этот вопрос в данный момент находится не в сфере науки, а в сфере внешней политики.

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