Соратника Трампа подняли на смех из-за «старой поговорки» про Россию

В интернете смеются над кандидатом в вице-президенты США Майком Пенсом, который в ходе публичного выступления употребил доселе никому не известную «старую поговорку» про Россию.

Соратник Дональда Трампа сравнил нашу страну с медведем, который никогда не умирает, а только впадает в спячку. Пенс утверждает, что об этом гласит «старая поговорка».

Пользователи соцсетей принялись искать эту поговорку в интернете и выяснили, что Пенс придумал ее сам. Некоторые острословы посоветовали политику запатентовать столь удачную фразу.

Ранее в среду «АН-онлайн» писали о том, что Пенс в ходе дебатов резко раскритиковал внешнюю политику России. По его словам, Соединенные Штаты должны отвечать силой на «провокации» со стороны Москвы.

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