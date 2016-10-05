Украинский МИД считает, что украинцам лучше не ездить в Россию

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором призвало граждан воздержаться от посещения России. Представители ведомства также предупредили, что нежелательно и транзитное пересечение территории РФ.

В Министерстве заявили, что в данный момент имеются существенные ограничения для обеспечения безопасности граждан Украины, въезжающих на территорию Российской Федерации. В связи с тем, что ведомство не может гарантировать надлежащую безопасность, оно просит украинцев отложить поездки в Россию, в том числе и транзитные.

Заявление было сделано после задержания украинского журналиста на территории РФ по подозрению в шпионаже.

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