Геологи нашли разлом, из-за которого Северная Америка могла расколоться пополам

Первые подробные сейсмологические "фотографии" гигантского разлома, что пересекает центральные регионы Соединенных Штатов с севера на юг, представили ученые-геологи из университета Вашингтона.

Выяснилось, что этот самый разлом – последствия древней катастрофы, которая могла «разорвать» Северную Америку пополам. Упомянутый разлом известен как «срединно-континентный», и ученые не могли до сей поры разгадать его загадку. Дело в том, что по всем признакам континент должен был разойтись на две части, однако этого не произошло, причем обычным следствием в таких случаях является так называемая отрицательная гравитационная аномалия, которая делает кору в месте разлома толще, чем везде, - в разломе все с точностью до наоборот: разлом в центре толще, чем окружающая его земная кора.

Ученые Вашингтонского университета загадку ракрыли: разлом «склеили» мощнейшие извержения вулканов и лава, вот и получилось подобие «шрама». В настоящее время этот «шрам» - гарантия того, что извержений здесь больше не будет, успокаивают ученые жителей США и Канады.