По российскому посольству в столице Сирии открыли минометный огонь

Посольство РФ в сирийской столице был открыт огонь из минометов. Российское Министерство Внутренних дел сообщает, что жертв среди сотрудников дипмиссии нет.

По словам представителей МИД, огонь велся со стороны пригорода Дамаска, который в данный момент находится под контролем двух группировок боевиков. В ведомстве убеждены, что обстрел здания дипмиссии является последствиями действий тех, кто заинтересован в продолжении вооруженного конфликта в Сирии. По мнению МИДа, положить конец подобным акциям можно только совместными усилиями государств, направленными на борьбу с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Вашингтон приостановил переговоры с Москвой по вопросу сирийского конфликта.

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