В украинской Раде предлагают выдворить из страны российских журналистов

В Верховной Раде внесено предложение выдворить из страны подавляющее большинство российских журналистов. С таким заявлением выступил Алексей Гончаренко, замглавы фракции “Блока Петра Порошенко”.

По мнению Гончаренко, следует выдворить большую часть российских журналистов и запретить им въезд на территорию Украины. Эти меры вызваны тем обстоятельством, что, как выразился парламентарий, в России “никакой журналистики нет”, а под ее прикрытием ведется либо шпионская, либо пропагандистская деятельность.

Также Гончаренко назвал недопустимым подробное освещение российскими журналистами действий на Донбассе. По его мнению, этот вопрос гораздо серьезнее, чем введение визового режима.

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