СМИ: причастный к мошенничеству племянник главы ООН должен будет выплатить штраф

Обвинявшийся в мошенничестве Пан Чжу Хён, приходящийся племянником главе международной организации, был признан виновным. Сеульский суд обязал его выплатить штраф в размере 590 тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал Yonhap.

Как было установлено в ходе расследования, племянник генсека ООН причастен к мошенничеству с фальсификацией документов о приобретении недвижимости, находившейся в собственности компании Kyungnam Enterprises. Глава этой компании полтора года назад покончил с собой, спровоцировав громкий скандал, в котором оказались замешаны крупные бизнесмены и политические деятели.

Пан Чжу Хён подозревался также в получении взятки за оказание содействия при заключении сделки и использование влияния своего родственника.

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