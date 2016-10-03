Эрдоган: Евросоюз не держит слово

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обвинил Евросоюз в невыполнении обязательств перед Турцией по вопросу беженцев. По словам президента, из обещанных ранее 3 миллиардов евро в настоящее время перечислено только 179 миллиардов.

Эрдоган заявил, что проблема беженцев может намеренно замалчиваться, чтобы о ней забыли. Тем временем в Турции в данный момент уже около трех миллионов мигрантов - порядка 2,7 миллиона сирийцев и около 300 тысяч - из Ирака. Однако несмотря на то, что год подходит к концу, обещанные Евросоюзом средства до сих пор не поступили.

Президент Турции напомнил, что эти деньги необходимы для того, чтобы обеспечить кровом тех, кто бежит из зоны военных действий. На беженцев уже было потрачено из бюджета Турции более 20 миллиардов долларов.

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