Индийца забанили в Facebook за фото кота

Индийский блогер Варум Кришнан неожиданно для себя оказался забанен в социальной сети Facebook за фотографию кота, которую ему прислал приятель.

Как рассказал сам пользователь, знакомый отправил ему в WhatsApp забавное фото кота в костюме, которым Кришнан решил поделиться с подписчиками. Стоило ему это сделать, как его выбросило из соцсети, и все попытки снова зайти на свою страницу с любого устройства оказались тщетными. Блогеру пришло уведомление о блокировке аккаунта.

В данный момент Кришнан восстановил доступ, но так и не получил ответа о причинах бана. Тем не менее, приглядевшись, он обнаружил на снимке текст на иностранном языке. Некоторые пользователи впоследствии подтвердили, что их аккаунты тоже подвергались блокировке при попытке поделиться этой же фотографией.

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